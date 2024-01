Série de entrevistas da TV Câmara Osasco aborda assuntos de interesse da população

Por Charles Nisz. Foto: Robson Cotait.

A TV Câmara Osasco está realizando uma série de entrevistas no Programa Direto do Plénario, com personalidades de vários campos de atuação profissional para informar os cidadãos osasquenses sobre temas de interesse geral. A apresentação é do jornalista Roberto Carlos e o objetivo é levar aos moradores de Osasco informações relevantes e prestação de serviço.

Na primeira semana, os advogados foram destaque, abordando temas diferentes. Especialista em direito previdenciário, Sandro Lira tratou sobre mudanças na legislação.

“As pessoas precisam de informação. Muita gente acha que perdeu o seu direito e não toma providências porque não sabe os seus direitos. A entrevista foi esclarecedora para pessoas que são ou foram beneficiárias do INSS e podem recorrer à Justiça de forma adequada”, afirmou.

A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Osasco, Dra. Maria José Bonetti, e seu vice-presidente, Dr. Darlan Rocha, falaram sobre o papel da Ordem na sociedade e defesa da categoria. Entre as funções da OAB, estão a fiscalização da atuação dos advogados registrados até a defesa dos direitos humanos e a garantia social da prestação jurisdicional.

“A OAB é o órgão de classe que fiscaliza a atuação dos advogados. Nós temos os advogados que estão inscritos na Ordem e todos que quiserem saber se o advogado está regular podem consultar no site da OAB”, afirmou Maria José. “A OAB realmente tem esse papel institucional de preservar os interesses do advogado, mas também da sociedade, por isso ela é conhecida como a casa do advogado e da cidadania”, completou Darlan Rocha.

As atualizações na legislação eleitoral também foram pauta na TV Câmara Osasco. Especialista na área, o Dr. Edu Eder Carvalho abordou o que pode e o que não pode ser feito. Carvalho explicou como essas mudanças afetam o processo eleitoral.

“Quem tem cabedal eleitoral e pensa ter condição de ser eleito tem que se preocupar com as questões técnicas para saber se pode mesmo ser candidato. É preciso estar filiado, ter uma vida partidária. Não adianta só ter o voto. É preciso preencher outros requisitos”, apontou Edu Eder.

Assista aos vídeos:

Legislação Eleitoral

A Importância da Ordem dos Advogados do Brasil

Previdência Social