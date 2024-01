Vereadores prestigiam Copinha e comemoram visibilidade de Osasco

Por Ana Rodrigues

A Copa São Paulo de Futebol Júnior chegou ao final nesta quinta-feira (25), com o título conquistado pelo Corinthians. O “Timão” venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na decisão, em Itaquera. Mas antes da grande final, as equipes tiveram que percorrer um longo caminho. Ao todo, 128 times foram divididos em 32 grupos e Osasco foi sede de um deles, o Grupo 19, que reuniu Flamengo, Audax, São Bento e São José (RS).

O Flamengo foi mandante de todos os seus jogos, antes da semifinal, no Estádio Prefeito José Liberatti, no Jd. Rochdale, e a cidade deu sorte para o “Mengão”. Líder do Grupo 19, o rubro-negro passou nas fases seguintes pelo Náutico, Botafogo (SP) e Aster Itaquaquecetuba. Todos os jogos aconteceram no Rochdale, mas, ao sair de Osasco, o time carioca acabou eliminado pelo Cruzeiro, na semifinal realizada na Arena Barueri.

Além das transmissões que deram visibilidade à cidade, o público compareceu em peso para acompanhar as nove partidas realizadas no José Liberatti. Entre eles, muitos vereadores de Osasco.

“Um evento como a Copa São Paulo, que abre o calendário do futebol no Brasil, atrai muitos interessados, além da torcida e familiares dos jogadores. Recebemos as equipes na rede hoteleira da cidade, além da visibilidade que a cidade ganhou em ter Osasco tanto tempo nas telinhas”, afirmou o vice-presidente da Câmara de Osasco, o vereador Julião (PSB).

Laércio Mendonça (PSD) também acompanhou as partidas da Copinha no estádio do Rochdale. Incentivador do futebol na cidade, o parlamentar acredita que a realização da competição por tantos dias em Osasco também ajuda a inspirar crianças que veem no futebol uma forma de transformação de vida.

“A Copinha é vitrine para os jogadores que torcem por chances no time principal de suas equipes ou brilhar nos campos europeus. Para as crianças que estão nas escolinhas, a Copinha é espelho para começarem a realizar sonhos. A realização da Copinha aqui em Osasco com certeza inspirou dezenas de meninos que praticam futebol nas dezenas de campos que temos na cidade”, apontou o vereador, que apoia as iniciativas das equipes do futebol amador, em especial as destinadas às crianças.