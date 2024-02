Câmara no seu Bairro inicia 2024 com sessão na Praça da Cidadania

Por Charles Nisz

Após a retomada das sessões no plenário da Câmara Municipal na última quinta-feira (1), os vereadores agora se preparam para a primeira edição do projeto Câmara no Seu Bairro em 2024. Ela acontecerá no próximo dia 28 de fevereiro, na Praça da Cidadania, Jardim Bonança.

A ideia do projeto é realizar sessões públicas itinerantes nos bairros da cidade, com o objetivo de ouvir mais sobre as necessidades de cada região.

Criado em 2023, o Câmara no Seu Bairro contou com quatro edições ao longo do ano passado, divididas entre as Zonas Norte e Sul da cidade. O projeto tem permitido a ampliação das discussões sobre as prioridades de Osasco e ajudado os vereadores a definirem as políticas públicas necessárias para atenderem aos interesses da população.

Carmônio Bastos (Podemos), presidente da Câmara de Osasco, falou sobre o projeto: “O intuito do Câmara no Seu Bairro é aproximar a população do poder Legislativo. Muitos não têm tempo para acompanhar as sessões no Plenário Tiradentes”.

“Oferecer outra opção nos bairros faz com que mais pessoas acompanhem o trabalho da Câmara Municipal e entendam quão relevante para a sociedade é o que fazemos no Legislativo. Como sempre digo: tudo o que é bom para Osasco passa pela Câmara”, acrescentou o presidente da Casa.

Palco da primeira edição do Câmara no Seu Bairro em 2024, a Praça da Cidadania fica na Rua Colinas do Oeste, s/n, no Jardim Bonança.