Câmara Municipal prepara Sessão Solene para celebrar aniversário de Osasco

Por Ana Rodrigues

No próximo dia 20 (terça-feira), a Câmara Municipal de Osasco promoverá uma Sessão Solene em comemoração aos 62 anos de emancipação político-administrativa da cidade. A solenidade terá início às 19h, no Plenário Tiradentes e é aberta ao público.

“A Sessão Solene é uma oportunidade de fortalecer os laços com a comunidade e celebrar os avanços e conquistas de nossa cidade. É uma oportunidade para valorizarmos e reconhecermos o papel de cada indivíduo que ajudou a construir essa linda cidade”, ressaltou Josias da Juco (PSD), presidente da Frente Parlamentar Nossa História e autor da propositura.

O presidente da Câmara, Carmônio Bastos (Podemos) destacou que a Câmara Municipal estará presente nos eventos de celebração dos 62 anos de Osasco.

“As celebrações começam dia 19 de fevereiro e a Câmara estará sempre presente, a começar pela solenidade de hasteamento dos pavilhões no Boulevard da Prefeitura. Além disso, também realizaremos uma edição especial do Nossa História em homenagem ao aniversário da cidade”, reforçou Carmônio Bastos.

O hasteamento do Pavilhão Nacional na Prefeitura acontecerá às 9h, no próximo dia 19. No dia 24, a programação especial tem o cachorro-quente gigante no Calçadão da Rua Antônio Agu, às 12h.