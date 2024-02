Vereadores apoiam campanhas de saúde e fazem indicações ao Executivo

Por Ana Rodrigues

As campanhas de conscientização fazem parte do calendário oficial brasileiro. Cada mês recebe uma cor, destacando temas relacionados à saúde. Em fevereiro, as cores laranja e roxo alertam para os cuidados e conscientização de doenças graves como lúpus, fibromialgia, mal de Alzheimer e leucemia.

Os parlamentares osasquenses apoiam as campanhas nacionais e procuram, através de projetos e indicações ao Executivo, conscientizar e ampliar a atenção dada às pessoas com doenças como essas.

Cristiane Celegato (Republicanos), Elsa Oliveira (Podemos) e Josias da Juco (PSD) já enviaram propostas ao Executivo.

A Lei nº 5271/2023 de autoria da vereadora Elsa Oliveira, instituiu em Osasco a Semana Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia. A parlamentar destacou que, no Brasil, mais de 4 milhões de pacientes são portadores da doença crônica.

“Dados apontam que a fibromialgia é uma doença predominantemente feminina, com proporção de 10 mulheres para um homem. Ela manifesta-se em qualquer idade e causa importante perda de capacidade laboral”, afirmou a parlamentar, ao defender a criação da semana municipal de conscientização e enfrentamento à doença.

Cristiane Celegato e Josias da Juco sugeriram o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia e a criação da carteira de identificação para atendimento preferencial desses pacientes.

“A iniciativa desta Indicação visa atender a demanda de parte da população municipal que é acometida pela fibromialgia, doença crônica que causa imensas dores e transtornos. Ela engloba uma série de manifestações clínicas como dor, fadiga, indisposição e distúrbios do sono”, ressalta a parlamentar. Celegato solicitou que empresas particulares também efetivem o atendimento prioritário.

Josias da Juco apontou que as pessoas com fibromialgia enfrentam dificuldades adicionais em suas atividades diárias.

“A criação de uma carteira de identificação para pessoas com fibromialgia trará benefícios, como atendimento preferencial por causa das dificuldades na mobilidade e na necessidade de atendimento preferencial em estabelecimentos públicos e privados. Além disso, a carteira serviria como um meio de conscientizar a população sobre a fibromialgia, uma doença muitas vezes invisível, mas que pode ter um impacto significativo na vida das pessoas”, destacou.

Desde 2019, o dia 12 de maio é marcado por ações de conscientização e enfrentamento da fibromialgia, conforme dispõe a Lei nº 5.023.