Programa Nossa História retoma atividades no próximo dia 22

Na próxima quinta-feira (22), o Programa Nossa História (PNH) inicia sua temporada 2024. Por meio de eventos cívicos — agora mensais — o PNH traz convidados especiais, que fazem parte da história de Osasco, para realização do hasteamento das bandeiras de Osasco, de São Paulo e do Brasil.

A edição do dia 22 vai celebrar o Dia da Restauração da Independência da Lituânia e o Dia da Colônia Italiana de Osasco, com os seguintes convidados: Giovanni Manassero (diretor da Associazione Piemontesi nel Mondo di San Paolo), eng. Paulo Sérgio Bertoni Fiorita (presidente do Circolo Italiano di Osasco) e Audra Čiapienė (cônsul-geral da República da Lituânia em São Paulo).

O objetivo da Frente Parlamentar Nossa História é reconhecer e valorizar as etapas da construção da história de Osasco e do país, unindo pessoas, grupos, instituições e organizações em torno do tema, estimulando o civismo e a cidadania. A proposta foi criar um instrumento legislativo para o desenvolvimento de atividades e eventos para reforçar a importância da valorização da história.

“Queremos ser um instrumento de unidade, para que possamos dar o exemplo de como uma cidade unida pode realizar mil sonhos”, declarou o ex-vereador Rogério Santos na criação do programa, em 2021.

A série de edições do PNH na Câmara de Osasco foi criada em função das comemorações dos 60 anos de emancipação de Osasco e do bicentenário da Independência do Brasil, datas que foram celebradas, respectivamente, em 19 de fevereiro e 7 de setembro de 2022. Entretanto, após as referidas datas, segue-se com novas edições, que já passam de 100.

A população pode assistir os eventos do PNH de duas maneiras: presencialmente, na Av. dos Autonomistas, 2607 – Centro; ou pela internet, nas redes sociais da TV Câmara Osasco. O site do Legislativo divulga os eventos com antecedência em sua agenda.