Osasco 62 anos: Câmara participa de hasteamento de bandeiras

Por Ana Rodrigues

A solenidade de hasteamento das bandeiras abriu, nesta segunda-feira (19), as comemorações pelos 62 anos de emancipação político-administrativa da cidade de Osasco. Em um evento repleto de autoridades no boulevard da Prefeitura, entre elas os vereadores da Câmara Municipal, até o sol apareceu para parabenizar o município.

O presidente da Casa, Carmônio Bastos (PODE), falou em nome dos parlamentares e destacou o papel de todos os que passaram pelo Legislativo, em prol da construção da cidade. “Todos nós, especialmente os vereadores, cumprem um papel fundamental no desenvolvimento e progresso de Osasco. Parabéns a cada um de vocês que se doam para que Osasco continue crescendo”, declarou.

Em seu último ano à frente da Prefeitura, Rogério Lins (PODE) falou sobre a emoção de liderar o Executivo osasquense. “Dá um aperto no coração saber que essa é minha última solenidade como prefeito de Osasco, mas me dá um orgulho enorme por fazer parte dessa história, construída com a luta e o empenho de cada um de vocês. Minha gratidão”, afirmou o prefeito.

Primeiro a discursar, o presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco, Lázaro Suave, falou sobre a luta pela emancipação da cidade na década de 1960. “Hoje comemoramos dois aniversários: da Emancipação e da cidade. Um não existe sem o outro”, ressaltou.

Ex-vereador, o deputado estadual Rogério Santos (MDB) enalteceu a luta dos emancipadores e destacou a resiliência das pessoas que transformaram Osasco em uma grande cidade. “Nossa gratidão pela história da Ordem [dos Emancipadores], por tudo o que vocês fizeram e continuam fazendo por nossa cidade”, disse Rogério Santos, destacando ainda a parceria com o também deputado estadual Gerson Pessoa (PODE).

A deputada federal Renata Abreu (PODE) tmbém prestigiou a primeira solenidade em homenagem aos 62 anos de Osasco. Ela agradeceu ao povo osasquense, especialmente à classe política, que desde a emancipação, luta para fazer de Osasco uma grande cidade. “Se hoje existimos é por causa dos emancipadores, que não desistiram de seus sonhos, e crescemos por causa da luta desse povo e da persistência da classe política em tornar Osasco essa grande cidade”, disse Renata.

A maioria dos parlamentares prestigiou o primeiro evento em comemoração aos 62 anos da cidade. Além do presidente da Câmara Municipal, Carmônio Bastos, estiveram presentes: Adauto (PDT), Ana Paula Rossi e Rodrigo Gansinho (PL), Batista Comunidade (AVANTE), Cristiane Celegato e Joel Nunes (REPUBLICANOS), Délbio Teruel (UNIÃO), Elsa Oliveira (PODE), Fábio Chirinhan e Paulo Júnior (PP), Zé Carlos Santa Maria e Michel Figueredo (PRD), Josias da Juco e Laércio Mendonça (PSD) e Julião (PSB).

As celebrações pelo aniversário de Osasco continuam. Nesta terça-feira (20), às 19h, a Câmara Municipal realiza sessão solene em homenagem aos 62 anos da cidade.