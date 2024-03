Nossa História celebra 80 anos de Ruben Pignatari, Dia do Atleta e 55 anos do Diário da Região

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

A 135ª Edição do Programa Nossa História, realizada nesta quinta-feira (14), comemorou os 80 anos do ator e diretor Ruben Pignatari, o Dia do Atleta Profissional e os 55 anos do jornal osasquense Diário da Região. Ruben Pignatari, Wagner Madeira e Márcio Sanazar conduziram e hastearam, respectivamente, as bandeiras de São Paulo, do Brasil e de Osasco.

Ao lado do mestre internacional de xadrez, Wagner Madeira, e do diretor administrativo do Jornal Diário da Região, Márcio Rodrigo Sanazar, Ruben Pignatari celebrou a valorização das pessoas que fazem a história de Osasco.

Nascido em 1944, o ator e diretor Ruben Pignatari é uma referência da cultura osasquense. Recentemente, ele também foi homenageado pela Prefeitura de Osasco pela passagem de seus 80 anos. Pignatari falou sobre a emoção de hastear a bandeira do Brasil e da importância de valorizar a história de pessoas que contribuem com a cidade.

“Todos nós aqui temos muitas histórias e todas elas têm fundamental importância na cidade. O Programa Nossa História se firma como essencial na manutenção da história da cidade e das pessoas”, reforçou o ator e diretor.

Márcio Sanazar, diretor do Diário da Região, agradeceu o convite e ressaltou a importância da família como base na vida. “Sem a família a gente não é nada na vida. Sinto-me honrado em representar minha família neste ato”, declarou o diretor administrativo ao citar os membros de sua família, em especial o pai, Vrejhi Sanazar.

O atleta, mestre internacional e professor de xadrez, Wagner Madeira, falou sobre a conexão dos homenageados com a história de Osasco e destacou que a Escola de Xadrez da cidade tem tradição na formação de enxadristas.

“Cada um de nós ajudou a divulgar o nome de Osasco de forma positiva. Seja através do esporte, da arte ou da imprensa”, esclareceu Madeira. “A escola de xadrez de Osasco é um serviço público e sem apoio nós não teríamos essa história. Nossa escola é a melhor do Brasil e não só em estrutura. Formamos grandes atletas”, disse o mestre internacional. Ele também revelou que seu primeiro professor na escola, ainda na década de 1970, é hoje um colega de trabalho na Escola de Xadrez.

Presidente da Frente Parlamentar Nossa História, Josias da Juco (PSD) agradeceu a presença de todos e ressaltou que no novo prédio da Câmara haverá um espaço destinado ao Programa.

“Termos no espaço a Praça das Bandeiras para que possamos realizar este evento e outros, de forma mais confortável. Porque esse programa é muito importante para a valorização das histórias”, disse o vereador.

