Câmara presta homenagem a empresária e educadora de Barueri — Câmara Municipal de Barueri

A Câmara Municipal prestou uma homenagem a Eliana Santos Nunes, empresária e gestora do Colégio Espaço Day Care, que conta com três unidades em Barueri e emprega mais de 80 pessoas na cidade.

De acordo com a Moção de Aplausos 024/2023, a instituição de ensino oferece um serviço de qualidade e se destaca pela educação inclusiva, atendendo muitos alunos com TEA (Transtorno do Espectro Autista), TDHA (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e TOD (Transtorno Opositor Desafiador), dentre outros, com amplo apoio às famílias por meio de especialistas e de equipe multidisciplinar.

O vereador Allan Miranda (PSDB), autor da homenagem, destacou as qualidades da educadora e ressaltou sua trajetória de vida na construção de seu negócio. “É uma pessoa que não nasceu em berço de ouro, mas lutou contra as adversidades e conseguiu fazer a diferença na vida de muitas pessoas por meio da arte mais nobre que existe: a de ensinar”, discursou o parlamentar. “Eliana é inspiração e exemplo de luta, merece ser reconhecida pelo seu trabalho em nossa cidade”, completou.

Ao receber a moção de aplausos, a empresária agradeceu ao marido, filhos e equipe de trabalho. “Para mim é uma honra ter em Barueri três das minhas seis unidades”, destacou Eliana Nunes, que estendeu o agradecimento aos vereadores pela aprovação da moção. “Obrigado por reconhecer e destacar o trabalho de uma mulher empreendedora. Acredito que quando fazemos as coisas com amor, dedicação e resiliência, o reconhecimento vem”, disse a empresária.

Sobre a escola

Criado em 2015, na cidade de Cotia, no bairro da Granja Viana, o Colégio Espaço Day Care inaugurou sua primeira unidade barueriense em 2017. Atualmente são seis escolas ao todo, sendo três delas em Barueri.

