Sindicato dos servidores recebe homenagem na Câmara — Câmara Municipal de Barueri

A Câmara Municipal de Barueri prestou uma homenagem ao Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barueri) durante a sessão de terça-feira, 29. A Moção de Aplausos 023/2023, entregue aos representantes sindicais, destaca a atuação da entidade na luta por mais direitos e benefícios para a categoria.

A homenagem, aprovada por unanimidade pelos vereadores na sessão de 8 de agosto, destaca a luta do Sindserv para a mudança do regime jurídico de contratação dos servidores, que passou a ser regido pelo Estatuto dos Servidores de Barueri, em substituição à CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), além da elaboração do plano de carreira.

“O Sindserv tem sido uma voz ativa na luta pela manutenção de direitos dos servidores, mostrando-se uma das entidades mais importantes filiadas à Federação Estadual e Confederação de Servidores Públicos do Brasil”, justificou a vereadora Cris da Maternal (PSDB), autora da moção. “O sindicato também se preocupa com o bem-estar e a saúde dos servidores, oferecendo serviços como a Clínica Odontológica e Psicológica com atendimento gratuito a associados, convênios com planos de saúde e outras facilidades que visam proporcionar qualidade de vida aos servidores e seus dependentes”, acrescentou a vereadora.

O presidente do sindicato, Eduardo Assarito, recebeu a moção e agradeceu aos vereadores por sempre apoiarem as iniciativas da entidade em benefício dos servidores municipais.

“Esta Casa nunca faltou conosco, sempre votou todos os projetos na nossa área. Vivemos um momento em que o serviço público esteve sob ataques, até que a pandemia mostrou para o país a importância do servidor para o bom funcionamento do país”, disse o sindicalista, que ressaltou duas lutas atuais do Sindserv: o vale-refeição e um piso salarial mínimo para o servidor barueriense.

