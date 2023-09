Padre Edilson recebe título de cidadão barueriense — Câmara Municipal de Barueri

A Câmara Municipal de Barueri entregou, na sessão de terça-feira, o título de cidadão benemérito ao padre Edilson Pinto dos Santos, que esteve à frente da Paróquia Santa Cruz entre 2004 e 2014. A honraria, proposta pelo Decreto Legislativo 7/2021, foi aprovada por unanimidade entre os vereadores em dezembro de 2021.

“Com a graça de Deus e a proteção de Maria foram mais de nove anos de ministério feliz e fecundo em nossa amada cidade”, justificou o vereador Jose de Melo (Republicanos), autor da homenagem.

Melo destacou ainda que o sacerdote dedicou sua vida a servir ao próximo, por meio de um trabalho social e espiritual que atraiu muitos jovens para uma vida cristã. “É um exemplo de vida, uma inspiração para todos nós”, disse o parlamentar.

Ao discursar, padre Edilson falou sobre sua missão como sacerdote: fazer o bem. “Aqui represento os padres e todos os fiéis da nossa igreja e de todas as expressões religiosas da nossa cidade, que têm como missão o bem comum”, disse. “Aqui cheguei com 26 anos de idade, recém ordenado, e com o apoio da comunidade dispensei as premissas do meu ministério nesta linda cidade”, completou o homenageado.

“Gratidão é, portanto, o que brota em meu coração hoje por essa homenagem. E também me coloca diante de uma grande responsabilidade, fazendo-me tomar consciência da minha vocação e da minha missão de servir”, finalizou padre Edilson.

Biografia

Padre Edilson Pinto dos Santos nasceu em 1978, em Carapicuíba, onde realizou os seus estudos primário e fundamental. Desde muito cedo se dedicou à catequese e à liturgia na comunidade São Paulo Apóstolo, Jardim Planalto, Paróquia Santa Rita, Carapicuíba.

Sentiu o chamado ao sacerdócio em junho de 2004, em um evento da Renovação Carismática Católica, denominado Cenáculo, no Morumbi. A sua vocação foi amadurecida junto aos Religiosos Camilianos, Ministros dos Enfermos, que o acolheram no Seminário São Camilo de Pinhais (PR) em 2006.

Em 2008, Edilson se mudou para São Paulo e iniciou a graduação em Filosofia. Morando no Seminário São Camilo do Ipiranga, desenvolveu serviço pastoral na Santa Casa de Misericórdia, no Hospital do Ipiranga e no Amparo Maternal.

Em 2010 foi admitido no Seminário São José da Diocese de Osasco e concluiu sua formação filosófica na Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção.

Em agosto de 2013 recebeu os ministérios de leitor e acólito. Em 2014, foi ordenado diácono e, em dezembro de 2014, presbítero, por Dom Ercílio Turco. Foi designado para a Paróquia Santa Cruz, na Cruz Preta, em Barueri.

Desempenhou seu pastoreio nas seis comunidades que compõem a Paróquia: Matriz Santa Cruz, Santa Catarina, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças e São Judas, com a celebração das santas missas, ouvindo confissões, visitando os doentes em seus lares e no hospital, na animação da catequese e da liturgia.

Neste período se destacou também a animação pastoral para o surgimento do EJC (Encontro de Jovens com Cristo) e da Cúria Nossa Senhora das Dores, da Legião de Maria. Com o apoio dos fiéis, concluiu as obras das comunidades da paróquia e da Consagração da igreja Matriz Santa Cruz, bem como o auxílio com cestas básicas às famílias necessitadas e a instalação de chuveiro para atender pessoas em situação de rua.

Designado para outra região, Padre Edilson concluiu sua missão na Paróquia Santa Cruz em fevereiro de 2014.

Confira mais fotos em: