Programa vai oferecer suporte integral a jovens com câncer — Câmara Municipal de Barueri

A Câmara Municipal de Barueri aprovou, na sessão de terça-feira, 8, a criação do Programa de Apoio aos Jovens com Câncer, que vai oferecer suporte integral aos pacientes de 15 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social.

O Projeto de Lei 043/2023 prevê atendimento médico especializado, atendimento psicológico, assistência social (incluindo auxílio para o tratamento, transporte e alimentação) e qualificação profissional para inserção no mercado de trabalho.

Segundo a autora do projeto, o objetivo do programa é oferecer suporte e assistência aos jovens mais pobres do município que estão passando por tratamento oncológico.

“É necessário garantir o acesso ao tratamento médico adequado, suporte psicológico, educação, assistência social e qualificação profissional a essas pessoas que sofrem com a doença e enfrentam dificuldades financeiras, justificou Tania Gianeli (União Brasil). “A ideia é promover igualdade de oportunidades e reduzir desigualdades sociais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida desses jovens e de suas famílias”, completou a vereadora.

