Conferência Destino passa a fazer parte do calendário oficial de Barueri — Câmara Municipal de Barueri

Setembro será marcado em Barueri pela realização da Semana Conferência Destino, evento criado há seis anos com o objetivo de promover o desenvolvimento da inteligência e a formação de pessoas. A inclusão do evento no calendário oficial de Barueri foi aprovada na sessão de terça-feira, 8, pelos vereadores.

De acordo com o texto do Projeto de Lei 040/2023, a Prefeitura poderá firmar parcerias com palestrantes e organizações sociais que apoiem a causa, “visando concretizar os objetivos desta lei, que é ajudar pessoas a se encontrarem internamente e espiritualmente”.

O autor da proposta, vereador Reinaldo Campos (PTB), argumenta que se trata de um evento importante para a sociedade, formando líderes e ajudando as pessoas a se desenvolverem como um todo, para que encontrem seu propósito de vida.

“A Conferência Destino traz palavras de cunho otimista, aproximando o público e despertando inspiração nas pessoas, pois busca ajudá-las na resolução de conflitos e, até mesmo, em questões cotidianas”, disse o parlamentar, lembrando ainda que o evento já atraiu mais de 20 mil pessoas para a cidade, o que contribui também para o fortalecimento do comércio de Barueri.

Veja mais fotos da sessão em: