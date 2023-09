Arquivo Público da Câmara recebe visitantes de duas cidades — Câmara Municipal de Barueri

A Câmara de Barueri recebeu nesta semana a visita de servidores de dois municípios que estiveram na Casa para conhecer de perto o trabalho do Arquivo Público.

Na manhã de quarta-feira, 5, a arquivista Alisangela Aparecida Silva Santos, da Câmara Municipal de Dourados-MS, veio buscar referências para a implantação do arquivo público na instituição.

“Procurei uma câmara que fosse referência na gestão e preservação de documentos. Pesquisei e soube que a Câmara Barueri já recebeu visitantes até de Manaus-AM, então decidi vir aqui”, comentou. “Gostei muito do que vi e vamos trabalhar para implantar algo semelhante na Câmara de Dourados”, disse Alisangela.

Na sexta-feira, 7, foi a vez de receber uma comitiva com quatro servidores da Câmara Municipal de Franca-SP, que também está em processo de aprimoramento de seu arquivo.

Após conhecer as instalações do Parlamento 26 de Março, o grupo visitou o Arquivo Público, o espaço digital e a biblioteca, onde se encontra também o acervo histórico do Poder Legislativo de Barueri, com itens e documentos que ajudam a contar a história da Câmara e do município.

“Barueri tem sido exemplo para nós em arquivo. Viemos por indicação do Arquivo Público do Estado, que tem Barueri como modelo nessa área”, contou Eliana Silva Feliciano Domingues, servidora do setor de Protocolo e Arquivo da Câmara de Franca, que veio acompanhada dos colegas Agna Ribeiro, Getúlio Teixeira da Silva e Fabiano Washington Silva.

As duas visitas foram conduzidas pelo servidor Reginaldo Cruz, coordenador da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso e responsável pelo Arquivo Público da Câmara de Barueri.

Modelo

O Arquivo Público da Câmara de Barueri é considerado referência pela parceria realizada com o Centro de Assistência aos Municípios (órgão do Arquivo Público do Estado de São Paulo) para a elaboração de um Plano e Tabela modelo para o Poder Legislativo Municipal. O local recebe visitas constantes de municípios que pretendem instituir seus arquivos públicos e implantar os dois instrumentos de gestão.

Da parceria já resultaram a publicação de modelo de Plano e Tabela de Documentos das Atividades-Fim e Meio, já oficializado pela Câmara de Barueri e disponibilizado no site do Arquivo do Estado para a adequação das Câmaras interessadas, além de minutas para instituição de Arquivo Público e Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso e regulamentação da Lei Federal n. 12.527/2011, conhecida como LAI (Lei de Acesso à Informação).