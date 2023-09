TV Câmara estreia série de entrevista com vereadores — Câmara Municipal de Barueri

Um bate-papo leve e descontraído, mas cheio de informação. Essa é a proposta do Perfil, programa que a TV Câmara Barueri estreou e que traz uma série de entrevistas com todos os vereadores da cidade.

A estreia foi com o presidente da Casa, vereador Toninho Furlan (PDT), que contou um pouco de sua história de vida, sua trajetória política e sua experiência em seis mandatos parlamentares.

A proposta do programa é apresentar os 21 vereadores à população de Barueri, para que conheça suas origens e seu trabalho na política da cidade.

As entrevistas podem ser vistas no canal da Câmara no Youtube (Youtube.com/CamaraBarueri) e durante a programação da TV Barueri (canal 307 da TV Alphaville).

Esta página estará em constante atualização, conforme os programas forem veiculados: