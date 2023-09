Ex-gestor do Ganha Tempo recebe homenagem na Câmara — Câmara Municipal de Barueri

A Câmara Municipal de Barueri prestou, na sessão de terça-feira, 20, homenagem a Vladimir Celestino da Silva, servidor público que se aposentou após 32 anos de atuação na administração municipal.

Nil, como é conhecido, trabalhou em diversas áreas da Prefeitura de Barueri e se destacou como um dos responsáveis pela implantação do Ganha Tempo na cidade, em 2005.

“É uma honra podermos prestar essa homenagem ao Nil pela sua competência e responsabilidade com que atuou em todas as funções que recebeu na administração pública”, discursou Reinaldo Campos (PTB), autor da Moção de Aplausos 016/2023, aprovada por unanimidade pelos vereadores na sessão de 16 de maio. “O Ganha Tempo é uma referência até hoje de excelência no serviço público e sabemos que isso se deve à sua dedicação a este projeto que nos enche de orgulho”, completou.

Outra atuação de destaque do homenageado na gestão pública barueriense foi a implantação do sistema que busca reduzir o uso de papel na burocracia municipal.

Bastante emocionado, Nil agradeceu à família e aos amigos que fez ao longo da carreira. “Sem essas pessoas ao meu lado, eu jamais teria construído minha história na administração municipal”, avaliou. “Busquei nesses 32 anos sempre servir, e nunca ser servido, porque sabia que a população da nossa cidade precisava de um bom serviço público”, disse o gestor.

Confira mais fotos da audiência pública: