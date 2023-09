Câmara homenageia Guarda Civil de Barueri — Câmara Municipal de Barueri

Durante sessão ordinária de terça feira, 19, a Câmara de Barueri homenageou a corporação da Guarda Civil Municipal de Barueri pelos 29 anos de atuação exemplar no município.

De acordo com a moção, de autoria da vereadora Tania Gianeli (União), a Guarda tornou-se, ao longo de sua existência, em um importante agregador no serviço de segurança pública, proporcionando aos cidadãos baruerienses mais proteção e conforto. Mais que isso, seus agentes são amigos da população, destacando-se como verdadeiros agentes comunitários.

“Nossos guardas municipais estabelecem contatos próximos e amigáveis com a população, promovendo ações educativas e orientando-os sobre questões de segurança e convivência pacífica”, destacou a vereadora Tania, apoiada pelos vereadores.

Presente na sessão, o 1º GCM de Barueri, CD Wagner Nunes, disse sentir-se honrado por fazer parte da equipe pioneira na Guarda Civil de Barueri. “Nosso desafio era formar uma instituição do zero, tornando-a respeitada e com credibilidade. Conseguimos”, comentou.

Instituída no ano de 1994 pela Lei Complementar 20, de iniciativa do prefeito Rubens Furlan, a Guarda Civil Municipal tem a incumbência de atuar na proteção de bens, serviços e instalações do município, inclusive, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal de agosto deste ano, faz parte do Sistema de Segurança Pública.

Ao longo do tempo passou por diversas transformações e aprimoramento, sempre tendo por meta zelar pela segurança da população, tendo como parceiros agregadores os diversos departamentos que compõem o serviço público de Barueri, fato destacado pelo secretário de segurança adjunto, Coronel José Roberto. “O sucesso da Guarda de Barueri é fruto da sinergia que existe entre os Poderes Legislativo e Executivo. Uma parceria que tem dado resultados”, finalizou o Cel. José Roberto.