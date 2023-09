Plenário aprova diretrizes orçamentárias em primeira votação — Câmara Municipal de Barueri

Os vereadores de Barueri aprovaram em primeira votação as diretrizes orçamentárias para 2024. A votação do Projeto de Lei 028/2023 contou com o apoio de todos os vereadores presentes ao plenário na sessão de terça-feira, 6.

Chamada popularmente de LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é o documento preparado pela Prefeitura em que constam as orientações que o poder público de Barueri vai seguir para elaborar o orçamento da cidade para o próximo ano.

Outra matéria de autoria do Poder Executivo que foi aprovada em primeira votação foi o Projeto de Lei 029/2023, que propõe alterações no PPA 2022-2025. O Plano Plurianual, que tem prazo de quatro anos, estabelece objetivos, diretrizes e metas para o governo municipal a médio prazo.

Audiência pública

Os dois projetos enviados pelo prefeito Rubens Furlan (PSB) e aprovados pelos vereadores foram tema de audiência pública no dia 1º de junho. A atividade foi convocada pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Barueri e deu à população a oportunidade de se manifestar sobre ambas as matérias.

Veja mais fotos da sessão em: