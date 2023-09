Câmara aprova contas da Prefeitura referentes a 2020 — Câmara Municipal de Barueri

O plenário da Câmara Municipal de Barueri aprovou, na sessão de terça-feira, 2, o parecer do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) aprovando as contas da Prefeitura referente ao ano de 2020. A decisão dos vereadores também considerou a manifestação da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, que também recomendou a aprovação.

No parecer, o presidente do TCE-SP, Renato Martins Costa, considerou que o Poder Executivo (Prefeitura) cumpriu com o que determina a lei ao direcionar os investimentos no município. “Na ocasião reconheceram-se definitivos os seguintes resultados contábeis: Aplicação no Ensino: 26,33%; Recursos do FUNDEB [Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação] aplicados no exercício: 100%; Aplicação na valorização do Magistério: 72,99%; Despesas com Pessoal e Reflexos: 36,85%; Aplicação na saúde: 29,47%; Transferências ao Legislativo: Regular; Execução orçamentária: superávit: 2,31%”, relata o documento.

“Nosso voto é técnico e o parecer do TCE comprova isso”, afirmou o vereador Allan Miranda (PSDB), presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. “A aprovação das contas pelo TCE comprova que em Barueri a administração pública fez um trabalho sério e com responsabilidade fiscal”, completou.