Barueri recebe troféu do governo estadual por alfabetização bem-sucedida na rede

Durante o evento de lançamento do Programa Alfabetiza Juntos SP, iniciativa da Secretaria Estadual de Educação, ocorrido na última terça-feira, dia 20, na Capital paulista, foi anunciado o ranking das cidades mais bem avaliadas na alfabetização em todo o Estado de São Paulo. Na listagem, Barueri aparece entre os primeiros colocados e, por esse reconhecimento, os professores que atuam junto ao Apoio Pedagógico, da Secretaria de Educação da cidade, receberam um troféu.







Para chegar a esse resultado tão positivo para a cidade, alunos dos segundos anos da rede municipal de ensino de Barueri participaram da Avaliação de Fluência Leitora (AFL) tanto no mês de julho quanto em dezembro de 2023. O teste serviu para avaliar a capacidade de leitura de palavras e textos adequados à faixa de idade dos participantes. Essa avaliação revelou que em Barueri 90% dos alunos da rede estão alfabetizados e que 75% deles são leitores fluentes. Já na média do Estado como um todo, entre os matriculados nas unidades estaduais e nos municípios participantes, a porcentagem de leitores fluentes chegou a 64%.

Esta avaliação foi feita em duas edições nas quais participaram das provas de leitura, respectivamente, 328,9 mil alunos da rede pública em escolas de 606 cidades na primeira edição, e 343,8 mil estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental de 600 cidades paulistas na segunda. O índice de fluência das crianças aumentou 8% de uma para outra.







Histórico



Em julho de 2023, o secretário de Educação de Barueri, Celso Furlan, aderiu ao pacto de colaboração “Compromisso Nacional Criança Alfabetizada”, que contempla diferentes ações de educação em nível federal, estadual e municipal, incluindo a AFL. Depois dessa adesão, a coordenadora do Ensino Fundamental, Liliane Burin, estruturou os trabalhos junto ao Apoio Pedagógico, que foram desenvolvidos e contribuíram para o crescimento do número de alunos alfabetizados fluentes.







Esses trabalhos, ou ações, se basearam em intervenções junto à equipe de gestão das escolas, bem como visitas in loco para acompanhamento e mediação dos trabalhos desenvolvidos pelas escolas.







O secretário comemorou o ranking e o prêmio recebido em suas redes sociais. “Sexta-feira, dia 16 de fevereiro, eu completei 70 anos. Olha que maravilha! Mas tudo o que veio de presente (o maior) foi esse do Governo do Estado, da alfabetização. Nós somos um dos municípios contemplados, com 90% das crianças alfabetizadas! Isso para mim é a maior alegria, é motivo de satisfação pela minha equipe de trabalho. Eu tenho de agradecer a todos. Muito obrigado por tudo!”, declarou Celso.

As ações foram dirigidas pela responsável do setor de Apoio Pedagógico da Secretaria de Educação, Lucina Dias Batista, que mediou as atividades, dentre as quais destacar equipe para visitação nas escolas, que foi composta por Ana Claudia Maciel da Silva, professora de Língua Portuguesa, e Ângela do Nascimento, professora alfabetizadora. “Esse prêmio é muito importante para o município porque justifica o trabalho desenvolvido com foco em alfabetização. Desse modo, estamos muito felizes com a premiação, porque nos brinda com a valorização”, concluiu Lucina.

Alfabetiza Juntos SP



O Programa Alfabetiza Juntos SP, lançado no dia 20, é destinado aos 645 municípios de São Paulo e as 91 diretorias de ensino e visa alfabetizar crianças até sete anos de idade, alcançando 90% de alunos leitores até o ano de 2026. Esse programa integra o “Compromisso Nacional Criança Alfabetizada”, do Ministério da Educação, do Governo Federal, que almeja, por meio da conjugação dos esforços (da federação, dos estados e municípios), garantir o direito à alfabetização de todas as crianças do País.

No Estado de São Paulo, a estimativa é que hoje estejam matriculados na rede pública (estadual e municipal) cerca de 3,3 milhões de alunos. Esse programa específico do governo paulista atuará em sete eixos, que são: institucionalização; criação de incentivos; articulação e mobilização; desenvolvimento de capacidades; material didático autoral; fortalecimento da gestão escolar; e avaliação e monitoramento.

Conheça as cidades do Estado de São Paulo com maior percentual de leitores



Americana



Americo Brasiliense



Apiaí



Araçatuba



Araras



Areiópolis



Atibaia



Balbinos



Barretos



Barueri



Birigui



Bajuru



Capão Bonito



Cordeirópolis



Cosmópolis



Dracena



Fernando Prestes



Fernão



Floreal



Gabriel Monteiro



Guarani D’oeste



Guararema



Ilha Solteira



Indaiatuba



Inubia Paulista



Irapuru



Itatiba



Itú



Jundiai



Juquitiba



Limeira



Lucélia



Magda



Matão



Mirante Do Paranapanema



Monte Aprazível



Nipoa



Ouroeste



Paulínia



Pedreira



Pirapozinho



Pompeia



Pongai



Pontes Gestal



Presidente Prudente



Presidente Venceslau



Ribeirão Pires



Salto



Santa Gertrudes



Santa Salete



Santo Anastácio



Santo André



São Bernardo Do Campo



São Caetano Do Sul



São João De Iracema



São José Dos Campos



Tabapuã



Teodoro Sampaio



Três Fronteiras



Tupi Paulista



*Fonte: Governo do Estado de São Paulo