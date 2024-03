Siga no Twitter

Morre Marco Aurélio, ex-secretário de educação de Osasco e editor do Planeta

Professor Marco Aurélio Freitas faleceu nesta sexta-feira, pela manhã, acompanhado de sua família.

Pensei em escrever algo sobre meu querido amigo Marco Aurélio. Primeiro na terceira pessoa e depois na primeira pessoa. Escolhi um diálogo mais direto, porque sempre fomos diretos um com o outro, desde que o conheci em 2005.

Esse texto é abalizado nas próprias palavras do Marco, escritas em 24 de abril de 2017, ocasião da perda de sua querida irmã, Laine. Você pode ler os textos de Marco Aurélio aqui.

Marco, conto para meus amigos que você foi meu docente externo de história e política quando eu era apenas um aluno do primeiro semestre de jornalismo. Os anos se passaram e você, grande amigo, trazia luz em nossos inúmeros cafés planejados ou, principalmente, nos aleatórios.

Marco, conto para meus amigos que você foi o primeiro a acreditar num projeto de jornalismo independente em Osasco, e pela maior parte do tempo, o único.

Marco, conto para os meus amigos que você foi o responsável por fazer muitos jovens alunos descobrirem a importância de entender a história, as classes sociais; e de como romper a ignorância.

Marco, conto para os meus amigos que você escrevia para os libertos, mas trazia a liberdade aos cativos. É verdade que sua luz ficou trêmula após a partida de sua amada filha, Ana Luiza, mas não se apagou. O tempo ajudou a suportar o insuportável.

Marco, vou imitar você quando imitou o Ernesto: vá ao encontro de seu pai, mãe, de sua irmã e de Ana Luiza. Eles devem estar fazendo aquela festa e conversando muito com você sobre tudo. Mas quando sentir saudades venha nos visitar um pouquinho, no dia em que quiser, na hora que quiser, onde quiser. Estaremos aqui, com suas fotos, suas lembranças e, principalmente, seus exemplos de vida.

E… esse é um texto nosso, pois todo ele foi baseado na estrutura que você criou; mas o conteúdo é desse coração, então vou deixar meu nome apenas para registro, como sempre assinávamos nossos textos. Vá em paz; do seu amigo Gabriel.

Marco Aurélio Rodrigues Freitas foi editor-chefe do PlanetaOsasco, ex-secretário de educação da cidade de Osasco, atuou por décadas melhorando o ensino público, antes de tudo, como professor.