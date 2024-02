Apartamento com 2 dormitórios à venda, 48 m² – Novo Osasco – Osasco/SP

CONDOMÍNIO Flex Osasco 2

Venha mora no melhor condomínio de Osasco, apto 02 dorm de 48m²

02 dormitórios

Cozinha

1 banheiro com ventilação natural

Sala de jantar e estar

Todos os ambientes com piso laminado

O que tem de lazer no condomínio? * Piscinas Adulto + infantil, sauna, academia, 03 salões de festas, 03 churrasqueiras/quiosques externas, pista de skate, parque para cachorro, quadra poliesportiva, campo de futebol com grama, parque de diversões, vagas para visitantes, condomínio fechado e com amplo sistema de segurança (câmeras, cerca elétrica, portão eletrônico + segurança) *



