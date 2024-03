Procurador PGM Osasco – SP . Concurso autorizado e banca definida!

Meus amigos, que PGM Maravilhosa! Top 5 do Estado de São Paulo! Vamos ter concurso na PGM Osasco. A banca VUNESP já foi escolhida para organizar o certame. Antecipe sua preparação com as principais dicas sobre a carreira , banca organizadora, bem como arrecadação total de honorários e remuneração completa.



