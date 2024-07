O presidente Lula participa da cerimônia de Inauguração do Edifício Acadêmico e Administrativo da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios – EPPEN, do Campus Osasco da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Acompanhe.

————————-

Bem-vindo ao perfil do Canal Gov no YouTube. Aqui você acompanha as ações e notícias do Governo Federal.

** INSCREVA-SE NO CANAL:

E siga a gente nas nossas redes sociais:

Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube