Lelê marca e Flu derrota Madureira para voltar a liderar o Carioca

O Fluminense contou com o pé calibrado do atacante Lelê para derrotar o Madureira por 1 a 0, na tarde deste sábado (17) no Maracanã, para reassumir a liderança da Taça Guanabara do Campeonato Carioca na partida de abertura da 9ª rodada da 1ª fase da competição.

VEEEEEEEEEEEENNNNNCEEEE O FLUMINEEEENNNSE!

LELÊ MARCA MAIS UM E O FLU VENCE O MADUREIRA NO CARIOCA!

QUINTA-FEIRA TEM @ConmebolRecopa CONTRA A LDU-EQU! pic.twitter.com/xwd0IcxqKX — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 17, 2024

Com este triunfo o Tricolor das Laranjeiras chegou aos 21 pontos, abrindo uma vantagem de três pontos sobre o vice-líder Flamengo. Já o Tricolor Suburbano permaneceu com 10 pontos, na 8ª posição, mas podendo perder novas posições nesta rodada.

Em um confronto no qual fez uso de uma equipe alternativa, o Fluminense alcançou a vitória graças ao faro de gol do atacante Lelê, que entrou em ação aos 15 minutos do segundo tempo, quando apenas teve o trabalho de escorar o cruzamento rasteiro do lateral Diogo Barbosa.

Grêmio goleia

Quem também venceu para dormir na liderança de um estadual foi o Grêmio. A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho goleou o Santa Cruz por 6 a 2 para chegar aos 20 pontos, um a mais do que o vice-líder Internacional, que mede forças com o Novo Hamburgo no próximo domingo (18).

O Grêmio ganhou! #Grêmio 6×2 Santa Cruz

É BOM DEMAIS SER GREMISTA! Gustavo Nunes começou tudo marcando o seu primeiro pelo profissional, depois Cristaldo, João Pedro, Pavon, JP Galvão e André fecharam a conta. QUE BAITA JOGO! 🇪🇪#GRExFCS pic.twitter.com/HDURryqzhG — Grêmio FBPA (@Gremio) February 17, 2024

Clássico empatado

O sábado foi dia de clássico no Campeonato Cearense. Ceará e Fortaleza ficaram no 3 a 3 e garantiram a liderança de seus respectivos grupos com 11 pontos cada. No Clássico-Rei, Tinga, Kauan e Machuca foram os artilheiros do Leão e Matheus Felipe, Aylon e Saulo Mineiro marcaram pelo Vozão.

FIM DE JOGO NA ARENA VOZÃO! Em um grande jogo, Ceará empata com o rival por 3 a 3. Os gols alvinegros foram marcados por Matheus Felipe, Aylon e Saulo Mineiro. 📸 Felipe Santos / Ceará SC#FECxCSC – 3×3#CampeonatoCearense2024 #TodoMundoJogaJunto pic.twitter.com/AHlMI2ii8F — Ceará Sporting Club (@CearaSC) February 17, 2024

Vitória do Galo

No Mineiro, Battaglia e Hulk marcaram para levarem o Atlético-MG à vitória de 2 a o sobre o Itabirito no estádio Mané Garrincha. Com o triunfo o Galo se isolou na liderança do Grupo B do Campeonato Mineiro com 10 pontos.

💪🏾⚫⚪ FIM DE JOGO! O GALO VENCE O ITABIRITO, 2 A 0, FAZ A FESTA DA MASSA EM BRASÍLIA E TRAZ MAIS TRÊS PONTOS PARA BH! ⚽ @RodriBattaglia e @HulkPBOficial marcaram para o Alvinegro#VamoGalo #IFCxCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/6whjlwBEgV — Atlético (@Atletico) February 17, 2024

São Paulo e Bragantino empatam

O São Paulo e o Bragantino não passaram do 2 a 2 no Morumbi. O resultado deixou as duas equipes na liderança de suas respectivas chaves e um pouquinho mais perto das quartas de final do Campeonato Paulista.