Cultura de SP: Museu do Futebol está com inscrições abertas para o Comitê Jovem 2024

O Museu do Futebol está com inscrições abertas para o Comitê Jovem 2024. São seis vagas para estudantes do Ensino Médio que tenham interesse em contribuir com a equipe do Museu do Futebol no estudo de estratégias que tornem a instituição ainda mais atraente para adolescentes e jovens adultos. Os jovens selecionados receberão bolsa-auxílio e vão participar de encontros presenciais e remotos.

Localizado no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

Os selecionados terão uma bolsa-auxílio mensal de R$ 250,00, ao longo de cinco meses. Durante esse período, as pessoas selecionadas precisam ter disponibilidade para participar de três reuniões presenciais no Museu do Futebol e seis atividades remotas.

Para participar, os interessados devem ter 16 ou 18 anos até a data da inscrição, estar matriculados regularmente no Ensino Médio nas redes pública ou privada e ter afinidade com temas como o futebol, arte, cultura, história, comunicação, entre outros. Os candidatos devem enviar uma redação que tem como tema: “O que eu posso fazer para um mundo mais criativo e sustentável?”.

Inscrições