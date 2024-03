CPTM realiza ações durante a semana para celebrar o ​Dia da Mulher

A CPTM realiza ações voltadas para o público feminino entre terça (5) e sexta-feira (8) para comemorar o Dia Internacional da Mulher, que é celebrado em 8 de março. As mulheres que passarem pelas estações da companhia encontrarão diversas iniciativas, como atendimento, orientação jurídica e psicológica, cortes de cabelo, distribuição de livros e produtos de beleza, além de ações de saúde em referência a Campanha Março Lilás de prevenção ao câncer de colo de útero.

Confira a agenda:

Terça-feira (5):

O Centro de Referência e Cidadania da Mulher (CRCM) oferecerá na Estação Palmeiras-Barra Funda, das 9h às 17h, atendimento e orientação jurídica e psicológica, além de oficinas de geração de renda. A proposta é contribuir para a superação de situações de violência, fortalecendo as mulheres e resgatando sua cidadania.

Quinta-feira (7):

As Estações Comendador Ermelino, Dom Bosco, Itaquera, Guaianases, Mauá, Luz, Mogi das Cruzes e Guarulhos-Cecap receberam ações da PROZ Educação para destacar a conscientização da prevenção do câncer de colo do útero em referência ao “Março Lilás”, a iniciativa oferece medições de pressão arterial e glicemia capilar, além de orientações sobre câncer de colo de útero. A ação acontece em três horários: das 9h às 12h, das 13h às 16h e das 19h às 22h.

Sexta-feira (8):

O Dia Internacional da Mulher será cheio de atividades na CPTM, começando às 7h nas Estações Tatuapé e Palmeiras-Barra Funda. A CPTM, em parceria com a Lojas Marisa, irá distribuir 5 mil livros sobre temáticas femininas. A iniciativa não busca apenas incentivar a leitura, mas também tem como objetivo fortalecer a autoestima da mulher e tratam temas como empreendedorismo feminino, busca pela realização de sonhos e resgate da confiança. As publicações são fruto de parceria entre Lojas Marisa e Instituto Mol Impacto.

Nas Estações Jardim Helena-Vila Mara, Engenheiro Goulart e Guaianases terão ações da Campanha Março Lilás, das 9h às 16h. Alunos da Escola Técnica Sequencial vão oferecer serviços como aferição de pressão, frequência cardíaca e respiratória, higienização de pele e informações sobre prevenção ao câncer de colo de útero e endometriose.

O La Femme Institut oferecerá cortes de cabelo e designer de sobrancelhas para as passageiras da Estação São Miguel Paulista das 9h às 12h.

A partir das 15h, nas estações Palmeiras-Barra Funda e Tamanduateí terão distribuição de 2 mil produtos de beleza e cuidados com a pele. Serão entregues às mulheres que passarem pelas estações delineadores branco, sérum 4 em 1, pó translúcido, sérum fortalecedor de cílios e sobrancelhas da Lyrics Cosméticos.

E o muro de entrada da oficina de Engenheiro São Paulo, localizado na Rua Bresser, ganhará um grafite em homenagem a Maria Odilia Teixeira, a primeira médica negra do Brasil, em conjunto com a Frameria e o Hapvida.

“A CPTM tem como intuito promover essas ações em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, reforçando seu compromisso com a promoção da igualdade de gênero e bem-estar das mulheres na sociedade” afirma a diretora Administrativa e Financeira da companhia, Ana Caroline de Faria Eduardo Borges.

Arte e cultura na CPTM

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte público ferroviário, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da terra, em quase 1.700 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende moradores de 18 municípios, incluindo a capital.