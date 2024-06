Procuradores do estado ensinam estudantes da rede pública sobre Sistema de Justiça

Mais de 300 estudantes da rede pública estadual tiveram a oportunidade de acompanhar uma aula especial por meio de uma iniciativa de voluntariado inédita no estado. Os alunos participaram do programa Procurando Saber, em que procuradores da ativa e aposentados foram até as salas de aula para compartilhar experiências e ensinar sobre advocacia pública e o papel dos principais representantes do Poder Judiciário.

Após um projeto piloto bem sucedido, em 2023, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE/SP) renovou parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc) para dar continuidade aos encontros do “Procurando Saber” que explora temas como cidadania e advocacia. Por meio de abordagens interativas, jogos lúdicos e até a simulação de um júri, o programa busca proporcionar aos estudantes do ensino médio um entendimento mais completo sobre o papel da advocacia pública, o Sistema de Justiça e suas respectivas funções institucionais.

“É uma experiência enriquecedora. O Procurando Saber tem o potencial de inspirar os estudantes a seguirem carreiras jurídicas e transformarem suas vidas. A iniciativa valoriza a diversidade dos participantes, garantindo oportunidades iguais e acessíveis a todos. Além de ampliar os horizontes e apresentar novas perspectivas, o programa também empodera esses estudantes fornecendo conhecimento e as habilidades essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional de todos eles”, destaca a Procuradora Geral do Estado de São Paulo, Inês Coimbra.

Voluntariado

Na edição de 2024, além de procuradores da ativa, a PGE/SP também convidou procuradores aposentados a participarem da experiência de voluntariado, compartilhando suas vivências e desafios na carreira.

“É uma troca muito valiosa, para que os estudantes conheçam mais sobre o papel do Sistema de Justiça. Esperamos que, futuramente, esses jovens possam se interessar a cursar Direito, ingressar na Advocacia Pública e fazer a diferença”, observou José Luiz Souza de Moraes, presidente da Associação dos Procuradores de São Paulo (Apesp) e um dos professores voluntários do programa.

Sobre o Procurando Saber

No primeiro semestre de 2024,o programa Procurando Saber, promovido pela PGE/SP em parceria com a Seduc, realizou aulas ministradas por procuradores do estado voluntários, para alunos do ensino médio da rede pública estadual.

Os encontros foram realizados em dois dias, sendo o primeiro mais voltado a atividades lúdicas e expositivas, e o segundo, focado no debate e simulação de um júri formado pelos estudantes. Neste primeiro semestre, o programa contemplou 11 escolas do estado.