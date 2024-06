Operação Impacto-Centro: PM destrói mais de 170 máquinas caça-níquel e detém 60 pessoas

Mais de 170 máquinas caça-níquel foram destruídas nesta quinta-feira (13) durante Operação Impacto, da Polícia Militar e Ministério Público de São Paulo, contra jogos de azar no comércio, na região central da capital. A ação conjunta é baseada em estudo georreferencial de delitos como roubo e tráfico de drogas e mira dar “duro golpe” no esquema ilegal, indicado como motor da exploração econômica da drogadição.

Os alvos das investigações estavam situados no entorno da área das cenas abertas de uso. As diligências provocaram a detenção de mais de 60 pessoas na prática de diversas infrações penais. Entre elas, as contravenções penais de jogo do bicho e jogo de azar.

Ao todo, foram destruídas mais de 170 máquinas caça-níquel, além da apreensão de 29 bancas de jogo do bicho. Os agentes também recolheram sete celulares, diversos maços de cigarro de origem ilegal e R$ 21 mil em espécie.

Participaram da ação 95 equipes táticas, com o efetivo de 380 policiais militares.

Investigações

A partir de informações produzidas pelo Centro de Inteligência da Polícia Militar, o Juizado Especial Criminal competente expediu mandados de busca e apreensão que tiveram como alvo 85 endereços. Dentre eles, estavam estabelecidos bares, pastelarias, salões de cabeleireiros e lanchonetes identificados por abrigar as práticas criminosas, no centro de São Paulo.

Foram realizados estudos da distribuição espacial dos delitos de roubo, furto, tráfico e porte de drogas, assim como da recaptura de procurados. Eles indicaram que o entorno dos estabelecimentos alvos das diligências, exercem influência na criminalidade local, o que implica na formação de uma espécie de ecossistema criminoso.

Estas ações fazem parte de um conjunto de esforços aplicados pelas forças de segurança e pelo Sistema de Justiça Criminal do Estado, para controle e prevenção da criminalidade e da desordem que incidem no centro da capital.