Governo de SP entrega 658 moradias e melhorias viárias na região de Rio Preto

O governador Tarcísio de Freitas entregou nesta sexta-feira (16), nos municípios de Araçatuba e São José do Rio Preto, 658 moradias subsidiadas a famílias com renda de até três salários mínimos beneficiadas no Programa Casa Paulista. Na ocasião, inaugurou obras de modernização da Estrada Vicinal SJR 150 e recuperação em trechos da Estrada Vicinal SJR 350. As intervenções viárias somam R$ 68 milhões em investimentos, ajudam no escoamento da produção e ampliam a segurança viária para a população de várias cidades da região.

“A gente está celebrando entrega e as pessoas realizando o sonho. E isso nos deixa muito felizes, porque essa modalidade de Carta de Crédito Imobiliário do Programa Casa Paulista é feita para realizar sonhos. A pessoa tem o sonho de ter uma casa, olha o empreendimento e o governo vem com o subsídio e faz o imóvel caber no orçamento da família. Isso faz a diferença na vida de muita gente”, afirmou Tarcísio.

A agenda na região de Rio Preto teve a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, da secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, representantes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), parlamentares e gestores, entre outras autoridades.

Em São José do Rio Preto, foram entregues 552 unidades no Residencial Vida Nova José Bernardes Coelho. Cada família recebeu subsídio de R$ 13 mil para a compra do imóvel direto com a construtora. Os imóveis possuem 43 m² e foram construídos em terrenos de 200 m². A ação estadual teve investimento de R$ 7,1 milhões.

Já em Araçatuba, foram 106 moradias entregues no Residencial Sylvio José Venturolli. As famílias receberam subsídio de R$ 10 mil para a compra dos imóveis direto com a construtora. As casas contam com 44 m² e foram construídas em terrenos de 152 m². A ação estadual somou R$ 1 milhão.

Os dois residenciais contam com moradias com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, além de espaços destinados a atividades ao ar livre, como academia, playground e áreas de convivência. Somadas, as ações totalizam R$ 8,1 milhões em investimentos.

Programa Casa Paulista

O programa Casa Paulista, na modalidade CCI, concede subsídios às famílias com renda de até três salários mínimos, para adquirirem unidades habitacionais nos empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no âmbito de financiamentos Caixa-FGTS.

A demanda é aberta a todos que se enquadram nos critérios do programa e que tenham a habilitação devidamente aprovada pela Caixa Econômica Federal, responsável por conceder o financiamento habitacional das moradias.

O valor do subsídio varia entre R$10 mil e R$16 mil, conforme a localização do imóvel. O crédito pode ser somado a subsídios federais e à utilização do FGTS no financiamento habitacional, quando disponível. Desta forma, o valor das prestações fica compatível com a capacidade de pagamento das famílias.

Melhorias viárias

O governador Tarcísio de Freitas também inaugurou obras de modernização da Estrada Vicinal SJR 150, que liga os municípios de São José do Rio Preto, Bady Bassitt e Cedral. Ainda foi oficializada a conclusão dos serviços em trecho da Estrada Vicinal SJR 350, entre o distrito Engenheiro Schmitt, em Rio Preto, e o município de Cedral.

“Hoje estamos entregando uma estrada importante que vai permitir acesso à rodovia Washington Luiz, que vai permitir a ligação com as cidades de Bady Bassitt e Cedral, que vai atender quem mora em Potirendaba. Então uma vicinal há muito tempo esperada.”, afirmou Tarcísio. “E com essa vicinal estamos chegando a 350 estradas entregues em um ano e oito meses. São 4,5 mil quilômetros de estradas pavimentadas”, acrescentou o governador.

Na SJR 150 as intervenções foram realizadas em dois trechos e totalizaram investimentos de R$ 32,1 milhões. No trecho de 6,8 quilômetros entre o Bairro Vila Azul, em Rio Preto, e o acesso à SPA 423/310, na divisa com o município de Potirendaba, foram investidos R$ 17,7 milhões com geração de 160 postos de trabalho. Já no trecho de 1,4 quilômetro, em São José do Rio Preto, foram investidos R$ 14,4 milhões e gerados 47 empregos.

Os serviços realizados incluíram terraplenagem, implantação do sistema de drenagem, pavimentação e sinalização horizontal e vertical. As intervenções ampliam a segurança viária, reduzem o tempo de deslocamento e melhoram a logística para a economia local, usada principalmente no escoamento da produção agropecuária, beneficiando diretamente mais de 520 mil pessoas.

Na estrada Vicinal SJR 350, o investimento realizado foi de R$ 29,4 milhões. Em trecho com extensão de 3,7 quilômetros, entre o Distrito Engenheiro Schmitt, em Rio Preto, e o município de Cedral, foram realizados reparos no pavimento e no sistema de drenagem, implantação de nova camada de asfalto e implantação de sinalização.

O governo de SP mantém ainda obras de melhorias e recuperação em um segundo trecho da via com 1,1 quilômetro de extensão entre Rio Preto e Mirassolândia. Os investimentos somam R$ 6,5 milhões e geram 28 postos de trabalho.