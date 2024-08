Governo de SP concede R$ 132,5 milhões em bônus a profissionais das Fatecs e Etecs

Em visita à 15ª edição da Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps), na capital, o governador Tarcísio de Freitas assinou nesta quarta-feira (21) decreto que concede R$ 132,5 milhões em pagamento de Bonificação por Resultados (BR) aos servidores da autarquia. Serão beneficiados 18.643 funcionários do Centro Paula Souza (CPS), entre os quais 14.685 professores de Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado) e mais 3.958 pessoas em cargos administrativos.

O benefício reconhece o empenho técnico de docentes e de todos os funcionários da instituição em 2023, com bons resultados para a rede de ensino. Segundo os últimos dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgados na semana passada, das 100 escolas públicas com melhor desempenho no estado, 73 são Etecs. A média das escolas técnicas paulistas no índice Ideb foi de 5,6, superior à meta de 5,2 estabelecida pelo Governo Federal.

“Algumas instituições ganham alma pela trajetória que desenvolvem, além dos resultados que geram, pessoas que formam e tradição que criam. O Centro Paula Souza é uma dessas instituições e é por isso que sou cada vez mais fã. Acabamos de assinar esse decreto do bônus e em breve vamos deliberar sobre o plano de carreira, algo que é prioridade para uma instituição que merece ser reconhecida”, afirmou o governador.

A solenidade contou ainda com a presença do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, da diretora-superintendente do CPS, Laura Laganá, e do presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, entre outras autoridades.

Tarcísio também elogiou os projetos inovadores que conheceu durante visita à feira, que vai até esta quinta-feira (22) no SP Expo, na zona sul da capital. “É impressionante o que estão produzindo, me deixa extremamente emocionado porque a gente vê quanto talento vai servir à nossa sociedade”, completou.

O evento reúne 132 trabalhos elaborados por estudantes dos cursos coordenados pelo CPS e de algumas instituições convidadas, para incentivar o empreendedorismo e a inovação ao promover a integração entre os estudantes a investidores interessados em projetos de impacto social.

Feteps

As Etecs, Fatecs e o Grupo de Estudo de Educação a Distância (Geead) do CPS apresentam 112 projetos, norteados pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), que fazem parte da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Os demais trabalhos foram produzidos por instituições de Educação Profissional e Tecnológica nacionais e internacionais.

No estande oficial do CPS é possível conhecer parte da estrutura da instituição, como laboratórios e salas maker das unidades, em uma exposição fotográfica, além de departamentos e programas como a Inova CPS, com a Escola de Inovadores, o CPS Carreiras e a Unidade de Recursos Humanos (URH), entre outros.

Avaliação e premiação

Os projetos serão avaliados por uma comissão de mais de 70 jurados, que vão levar em conta critérios como criatividade, inovação, viabilidade econômica e sustentabilidade. Os autores dos cinco trabalhos mais bem avaliados ganharão celulares de última geração, notebooks e tablets.