Banco do Povo: ‘Foi um divisor de águas para o nosso negócio’, comemora empreendedor

Nem tudo precisa acabar em pizza, mas às vezes pode começar por ela, como foi o caso de Fábio Barusco, de 42 anos, que, junto com sua esposa, Ana, encontrou na produção de pizzas uma maneira de obter renda em meio à pandemia de Covid-19. Em pouco tempo, o negócio, que começou em casa, no município de Ribeirão Preto, cresceu e demandou mais recursos financeiros, obtidos com o apoio do Banco do Povo (BPP), programa de microcrédito produtivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE).

“Fiquei sem renda quando a pandemia começou, pois os eventos acabaram e naquela época trabalhava como DJ. Por sorte, em 2019 eu havia feito um curso de pizzaiolo. E foi aí que resolvemos arriscar. Foi um sucesso”, relata o empreendedor, que explica que eles iniciaram fazendo apenas pizzas pré-assadas.

