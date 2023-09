Coreografia osasquense da Terceira Idade conquista o 4ª lugar nos Jogos Estaduais

Giane Vieira

Divulgação

A delegação osasquense participou dia 5/9 dos Jogos Estaduais 2023, realizado em São José do Rio Preto. A cerimônia de abertura foi realizada no Teatro Paulo Moura com a presença de várias autoridades e desfile das equipes, juramento do atleta e acendimento da pira olímpica.

Segundo a organização, participam das competições 183 cidades e 2,6 mil pessoas entre comissão técnica e atletas. As competições seguem até 9 de setembro.

A delegação osasquense, composta por 50 atletas divididos nas modalidades atletismo, coreografia, dança de salão, tênis de mesa, truco, vôlei adaptado e xadrez.

A turma Master Dance da professora e coreógrafa Maria Teresa Molento, de Osasco, conquistou o 4º lugar. “A sensação da participação foi maravilhosa, muito gratificante. Estamos na 4ª posição do Estado inteiro”, comemorou Maria Teresa.

Osasco Soldiers garante primeiro lugar no grupo

Matheus Delfino

Divulgação

A equipe osasquense de Futebol Americano esteve em Jundiaí, no interior paulista, dia 3/9, para mais uma disputa, a 10° rodada do Campeonato Paulista de Futebol Americano de Flag Football 9×9, em competição homologada pela FEFASP (Federação de Futebol Americano de São Paulo).

Os osasquenses enfrentaram os donos da casa, Jundiaí Cerberus, e venceram de virada por 33×6, com grande atuação ofensiva e também defensiva do wide receiver e safety, Miguel “Sunshine” Cangussú, que chegou ao 3° MVP ofensivo na temporada.

Já Guilherme “Sideshowbob” de Paula venceu pela primeira vez o MVP defensivo.

Com o resultado, o time chegou a sete vitórias seguidas, terminou em primeiro lugar de seu grupo e garantiu vaga nos playoffs.

“Cumprimos os dois primeiros propósitos da temporada. O primeiro e, com certeza, o mais importante, era retornar aos playoffs. E o segundo, e esse seria consequência do nosso trabalho, era garantir a primeira colocação da chave. Agora entraremos de cabeça nos playoffs, que é onde realmente começa o campeonato”, avaliou o head coach da equipe, Fernando “Saints” Oliveira.

O time conta com três atletas contemplados pelo Programa Bolsa Atleta da Secretária de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco (Serel): Daniel “Lango” Liberato, Gleison Texeira e Luis “McQueen” Losada.

Além do jogo do Soldiers, a rodada contou com as vitórias de Rampage Flag sobre o Karakas Strong Bears por 46×0, o Guarulhos Royals bateu o Black Panthers Football por 32×0 e o Crimson Fox derrotou o CTT Sharks por 18×7.