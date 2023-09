Osasco é destaque no Connect Smart Cities

Juliana Oliveira

Caio Henrique

Osasco voltou a ser destaque no Connect Smart Cities, maior evento de cidades inteligentes e mobilidade urbana do Brasil, realizado nos dias 04 e 05/09, no Centro de Convenções Frei Caneca. Na manhã de terça-feira, acompanhado do secretário de Tecnologia e Inovação, Luciano Camandoni, e do secretário Executivo de Inovação e Tecnologia, Alex Soares de Oliveira, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, participou do painel “Cidades inteligentes muito além da tecnologia” e falou sobre as experiências bem-sucedidas e o pioneirismo em ações que trouxeram mais investimentos e novas empresas para a cidade. O encontro contou com a participação de Marcos César Weiss, consultor da FIA Business School e a mediação de José Roberto Savóia, professor da FIA Business School.

O prefeito Rogério Lins iniciou a sua palestra sobre “Cidades inteligentes: construindo cidades resilientes e inclusivas”, agradecendo ao convite para participar do evento. “É muito importante trocar e compartilhar experiências, porque temos a oportunidade de aprender novas iniciativas que deram certo em outras cidades. Em Osasco, estudamos a forma de como trazer a tecnologia para mudar a vidas das pessoas dentro do setor público. E hoje conquistamos um dos maiores programas de educação digital do Brasil, promovendo a integração e a inclusão digital de alunos e docentes da rede municipal de ensino com a entrega de 24 mil notebooks com conectividade. Já sentimos os reflexos dos avanços no aprendizado das nossas crianças”.



Lins falou ainda sobre a mudança de perfil da cidade depois de estudo vocacional. “Todo mundo quer chegar no objetivo, todo mundo quer estar, mas nem todos estão dispostos a passar pelo processo. E o processo muitas vezes envolve renúncia, sacrifício e investimento. Você tem que estar com as pessoas certas ao seu lado, que sonham junto com você, porque sozinho a gente vai.mais rápido, mas juntos, vamos muito mais longe”.

O secretário Luciano Camandoni fez questão de destacar o orgulho de fazer parte das conquistas para o município e de palestrar ao lado do prefeito Rogério Lins, do secretário Executivo, Alex, e dos companheiros da FIA. “Agora vamos em busca de subir ainda mais de nível e manter o case de sucesso da nossa amada Osasco. Trabalhamos para deixar um legado que vai manter a cidade preparada por muitos anos”.

Selo Connected Smart Cities 2023

Durante o evento também foram apresentados os resultados do Selo Connected Smart Cities (CSC) 2023. Em sua 2ª edição, Osasco subiu de nível e recebeu o Selo Prata da ferramenta que incentiva o desenvolvimento e reconhecimento de boas práticas em cidades inteligentes do Brasil.

Outras 10 cidades também foram reconhecidas no Nível Prata: Fortaleza (CE), Jaguariúna (SP), Jundiaí (SP), Lucas do Rio Verde (MT), Mogi das Cruzes (SP), Niterói (RJ), Praia Grande (SP), Santo André (SP), São Luís (MA), Sorocaba (SP) e Tubarão (SC).

A iniciativa é da Plataforma Connected Smart Cities em parceria com a Spin – Soluções Públicas Inteligentes. Na ocasião foram reconhecidas as quase 40 cidades que se inscreveram no estudo e enviaram dados para o comitê de avaliação analisar as informações, segundo critérios especificados de boas práticas.

O Selo Connected Smart Cities reconhece as boas práticas no desenvolvimento de cidades mais inteligentes, considerando 6 dimensões de análise, como: ecossistema de inovação, maturidade de parcerias, planejamento de cidades inteligentes, infraestrutura e serviços TIC, governança, entre outros.