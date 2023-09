Osasco inicia Campanha Nacional de Multivacinação 2023 a partir de 30/9

Olga Liotta

Divulgação

Osasco iniciará a Campanha Nacional Multivacinação, do Ministério da Saúde, no próximo dia 30/9. A partir dessa data, a população pode procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência, ou um dos dois Centros de Atenção aos Idosos (CAIs), em Presidente Altino (Rua Osvaldo Collino, 280) ou no Km 18 (Rua José Pedro Filho, 33).

O DIA “D” está marcado para o sábado, dia 7/10, também nas UBSs e CAIs do município, das 9h às 16h.

O período de vacinação da campanha seguirá de 30/9 até 14/10 e tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças, adolescentes e adultos, fortalecendo a imunização em todo o país.

A Campanha Nacional de Multivacinação oferecerá todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação do SUS (Sistema Único de Saúde), incluindo aquelas destinadas a crianças, como a tríplice viral, pentavalente e a vacina contra a poliomielite; adolescentes, com destaque para a vacina contra o HPV e a meningocócica; e adultos, com vacinas como a da gripe e a da febre amarela.

O tema deste ano, “Vacinação: sua proteção está em dia?”, enfatiza a importância de manter as vacinas em dia para a prevenção de doenças que podem ser evitadas por meio da imunização e, portanto, visa conscientizar a população sobre a relevância de completar o esquema vacinal e fortalecer que a vacinação é um ato de responsabilidade individual e coletiva, pois contribui significativamente para a redução da mortalidade e da morbidade por doenças infecciosas no Brasil.

O Ministério da Saúde faz um apelo à população para que participe da Campanha Nacional de Multivacinação 2023, comparecendo aos postos de saúde, atualizando suas cadernetas de vacinação e contribuindo para a construção de uma sociedade mais saudável e protegida contra doenças evitáveis.