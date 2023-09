Osasquenses se destacam em provas de atletismo  

Giane Vieira

No último domingo, 10/09, aconteceu mais uma etapa da Track & Field Run Series, no Shopping Eldorado, São Paulo. Os atletas disputaram provas de 5 km e 10 km.

Flávia Akemi, Maria Silvania e Vagner Noronha, contemplados pelo programa Bolsa Atleta, participaram da competição representando Osasco.

Vagner e Maria Silvania finalizaram no 1º lugar, nos 10 km e no geral adulto, respectivamente. Flávia competiu nos 5 km e terminou no 2º lugar geral.

Osasquense é ouro em disputas de Jiu-jitsu



No domingo, 10/09, o osasquense Bayron Rezende competiu no The Mat Fight, em Jandira, e foi campeão em todas as categorias das quais participou, nas faixas marrom/pesadíssimo, marrom/absoluto, marrom/pesadíssimo (NOGI) e marrom/absoluto (NOGI). Participaram das competições 70 atletas de 10 municípios.

Em julho o atleta foi vice-campeão (categoria pesadíssimo, faixa marrom, com kimono) de jiu-jitsu em disputas do Campeonato Brasileiro no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista.

Rezende integra o programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco. “Sou muito grato à Serel e a meus patrocinadores pelo apoio”, disse o atleta.

Osasquense obtém três ouros em competições de Supino

No último domingo, 10/09, o atleta de Bench Press, conhecido como Supino, Adriano Mutante, 40 anos, representante do bolsa atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel), participou da Copa dos Campeões de Supino em Conchal, no interior paulista, e terminou em primeiro lugar.

Adriano participou de três categorias, 100 a 110 kg, Super Master e na Open Adulto, e levantou 210 kg em ambas.

Com a conquista, o atleta completa 208 títulos, distribuídos em campeonatos amadores e federados.

Participaram da competição 65 atletas de várias cidades brasileiras, entre elas Conchal, Piracicaba, Rio Claro, Tatuí, Osasco, Socorro e São João da Boa Vista.

No próximo final de semana o atleta participará do Campeonato Brasileiro de Supino em Porto Alegre, que garante a vaga para o Mundial, em novembro.

“Tenho muito orgulho de representar minha cidade. No que depender do meu esforço e treinamento, vou buscar o título mundial para Osasco”, afirmou Adriano.