Empossados membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para o biênio 2023-2025

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, assinou na segunda-feira, 11/09, na sala de reuniões de seu gabinete, o termo de posse das integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para o biênio 2023-2025. Acompanharam a solenidade, os secretários Sérgio Di Nizo (Governo), José Carlos Vido (Assistência Social) e Cláudio Monteiro (Administração), além dos vereadores Elsa Oliveira e Laércio Mendonça.

Em abril de 2023 foi sancionado pelo prefeito Rogério Lins projeto de lei que reestruturou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Osasco, órgão colegiado, consultivo e deliberativo, que passou a ser vinculado à Secretaria Executiva de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade – SEMUD, com o objetivo de acompanhar, fiscalizar, reivindicar, apoiar e propor políticas relativas aos direitos das mulheres e diversidade sexual com recorte de gênero feminino.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é o espaço permanente de debates, formulação, integração e cooperação entre os vários setores organizados da sociedade e a administração municipal que visa formular, propor e avaliar diretrizes de ações governamentais voltadas à elaboração e execução de políticas públicas municipais de promoção da igualdade entre mulheres e homens, da igualdade de gênero e dos direitos das mulheres; atuar no controle social de políticas públicas e serviços voltados às mulheres e diversidade e à promoção da igualdade de gênero; estimular a participação das mulheres nos organismos públicos e em outros espaços de participação e controle social; além de fiscalizar, estimular e acompanhar a intersetorialidade e a transversalidade das políticas públicas municipais, de forma a contemplarem e respeitarem a perspectiva de gênero e orientação sexual em sua concepção e execução.

A presidente do Conselho, Carol Cerqueira, falou sobre a alegria de ver todas as integrantes participando da solenidade de posse. “Esse é um momento muito especial, de união. É uma grande felicidade ver cada Secretaria Municipal representada por vocês. Saber o quanto estamos avançando para que as mulheres tenham segurança de viver com qualidade e oportunidades. Precisamos construir políticas públicas de qualidade”, disse.

Durante a assinatura do termo de posse, o prefeito Rogério Lins falou sobre a importância do Conselho e destacou os diversos desafios enfrentados diariamente pelas mulheres. “Uma mulher se transforma em várias mulheres no mesmo dia, é mãe, esposa, amiga, filha, irmã, é a que trabalha, enfim ela se divide em várias tarefas e eu tenho certeza que, se os homens tivessem que executar tantas funções, certamente, eu acho, que a família não teria mais do que um filho. A gente reconhece o carinho, o protagonismo e a força da mulher. Da nossa parte, vamos investir em políticas públicas para garantir direitos”.

Lins salientou que atualmente 75% do quadro de servidores municipais de Osasco é formado por mulheres. “Temos um orgulho enorme de ter muito mais mulheres trabalhando conosco. Nada mais justo do que a gente ter essas protagonistas ocupando os seus espaços para irem muito mais longe. Essa é a nossa missão. Que mais mulheres participem da vida pública de Osasco”.