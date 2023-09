Inscrições abertas para a IV Conferência Municipal da Juventude de Osasco

Júlia Santiago Oliveiro

Divulgação

Com o tema “Reconstruir no presente, construir o futuro: desenvolvimento, direitos, participação e bem viver”, a IV Conferência Municipal da Juventude de Osasco tem inscrições abertas até o dia 28 de setembro. O evento, organizado pela Secretaria Executiva da Infância e Juventude da Prefeitura de Osasco (SEIJ), acontecerá no sábado, dia 30 de setembro, no Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (CEFOR), localizado na Avenida Marechal Rondon, 263 – Centro, das 8h às 17h30.

As inscrições são feitas por meio de um formulário eletrônico, fazendo parte da etapa de pré-credenciamento do evento. Acesse aqui

O objetivo geral da conferência é atualizar a agenda da juventude para o desenvolvimento do município de Osasco, reconhecendo as múltiplas formas de vivenciar a juventude, bem como fortalecendo o combate a todas as formas de preconceito.

No evento, serão eleitos delegados com idades entre 15 e 29 anos, que desempenharão o papel de representantes de Osasco nas futuras etapas da conferência em níveis estadual e nacional. Por essa razão, é de suma importância a participação ativa da juventude da cidade nesse processo.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Executiva da Infância e Juventude, no telefone (11) 99909-1459 ou nas redes sociais (@seijosasco).