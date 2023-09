Osasquense é campeão brasileiro de supino

Giane Vieira

Divulgação

No último domingo, 17/09, o atleta Adriano Mutante, 40 anos, representante do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco (Serel), participou das categorias Master e Open de 100 a 110 kg no Campeonato Brasileiro de Supino, em Porto Alegre, e sagrou-se campeão em ambas as categorias ao levantar 212 kg. Participaram da competição 140 atletas de todo o país.

Com o título, Mutante está classificado para o Mundial de Supino, que será realizado em Itanhaém, litoral paulista, dia 9 de novembro. Alguns atletas de outros países já estão confirmados, como Argentina, Austrália, Colômbia, Paraguai e Uruguai.

Neste mês o atleta já conquistou três medalhas no Campeonato dos Campeões de Supino, realizado em Conchal, no interior paulista, ao erguer 210 kg em ambas as categorias superiores.

“Eu amo minha cidade, quero muito trazer esse título para que todos saibam que somos a capital do esporte”, disse Mutante.

Luta Olímpica

Osasquenses conquistam ouro em torneio de luta olímpica

Giane Vieira

Fotos: Divulgação

No último sábado, 16/09, foi realizado a Etapa Norte-Nordeste que abre o o Circuito Nacional de Wrestling, na Vila Olímpica Parahyba, em João Pessoa, Paraíba. O Torneio reuniu as categorias etárias: Infantil, Sub-15, Sub-17, Sub-20 e Sênior (adulto). Segundo a organização participaram das competições aproximadamente 500 atletas.

O termo inglês wrestling dá nome ao torneio de luta olímpica, tanto no estilo greco-romano como no estilo livre.

Dois atletas representantes do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, participaram do torneio: Gabriel da Silva Rodrigues Brito e Letícia Gonçalves Reis.

Os atletas da Team Brave retornaram para Osasco com duas medalhas de ouro, Gabriel na categoria 70 kg, Campeão Sub-20 e sênior (adulto) e Letícia na categoria 57 kg, Campeã Sub-20 e sênior (adulto).

“Com os resultados obtidos no evento deste final de semana, Gabriel e Letícia figuram como principais atletas do país nas suas categorias de peso e idade, sendo classificados como primeiro e segundo do ranking nacional respectivamente”, ressaltou Gil Leon Diniz, treinador da equipe de Luta Olímpica de Osasco.