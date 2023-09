Osasco realiza exposição sobre Dimitri Sensaud de Lavaud

Juliana Oliveira

Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco, por meio do Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural da Secretaria de Cultura, realizou na manhã de segunda-feira, 18/09, a abertura da Semana Dimitri Sensaud de Lavaud, com a exposição “Além do Primeiro Voo”, que ficará no hall de entrada do Paço Municipal até 22/09 e é aberta ao público. O evento foi finalizado com Luís Tamborilando, recitando o poema “O primeiro voo do Brasil”.

Resultado de pesquisas, a exposição explora as contribuições do patrono do Museu de Osasco e seu impactos para a aviação, mecânica e negócios. A mostra conta com fotografias de Dimitri, além de imagens de seus projetos e invenções, bem como textos que contextualizam historicamente os acontecimentos de sua vida. Passando pelos seus feitos notáveis, que entre outros, conta com o primeiro voo da América Latina, realizado em Osasco em 1910, até o triste fim de sua vida, em 1947. A semana foi criada pela Lei Municipal 3620/2001, regulamentada pelo decreto 9078/2002, instituída no Calendário Oficial do Município de Osasco.

Para o secretário de Cultura, Paulinho Samba de Rua, o resgate da memória da cidade é uma outra vertente da Cultura. “Estamos muito felizes com a exposição, porque uma cidade sem história é uma cidade sem cultura”.

Já para o diretor do Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural da Secretaria de Cultura, Carlinhos Samba Rock, a exposição é um momento muito importante para o município. “Nosso Departamento é novo e foi criado com a missão de preservar a memória e o patrimônio histórico de Osasco. Essa exposição foi preparada com muito carinho para todos os osasquenses”.