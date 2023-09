Osasquense vence prova de montanhismo em Peruíbe

Giane Vieira

Divulgação

A atleta osasquense de montanhismo, Luciana de Paula, representante do programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco, foi campeã na prova de 21 km do Circuito de Corrida de Montanha Praias Secretas disputada no domingo, 24/09, em Peruíbe, litoral paulista.

Participaram da competição 500 atletas de 30 cidades. Segundo a organização, as provas foram realizadas com um número reduzido de participantes, garantindo a segurança sanitária, respeitando a capacidade de carga das trilhas e preservando a característica das praias.

“O calor estava intenso, com sensação térmica de 43 graus. Tive um contratempo na largada e saí 10 minutos atrás dos demais atletas e fiz uma corrida de superação. Fui ganhando posições aos poucos até ultrapassar todas as atletas e ficar em primeiro na classificação geral. Também passei vários homens e cheguei em 7º lugar entre todos os homens. Foi incrível”, disse a atleta.

Em outubro a atleta participará da prova ‘Forno Grande’, no Espírito Santo, para tentar garantir vaga na Seleção Brasileira de Montanhismo.