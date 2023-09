Inscrições para o Prêmio Inova Servidor encerram dia 1º de outubro

Olga Liotta

Imagem (edição anterior): Fernanda Cazarini

Pelo segundo ano, a Prefeitura de Osasco, por meio do projeto Laborando Ideias, da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), realizará o Prêmio “Inova Servidor”, com premiações que podem chegar até R$ 30 mil.

A ação visa premiar as ideias vencedoras que contribuirão para melhorar a entrega dos serviços aos cidadãos e construir políticas públicas mais conectadas com as necessidades da administração pública e da cidade.

Voltado exclusivamente para servidores efetivos, comissionados e CLTs, os interessados têm até o dia 1º de outubro para inscrever a sua ideia por meio do site dentro de um dos pilares e categorias apresentados no ciclo de debates.

São seis categorias: Melhoria da Qualidade do Serviço Público, Experiência do Cidadão, Melhoria do processo de trabalho, Inovação Tecnológica, Inovei e Ideia de Ouro.

A “Ideia de Ouro” será premiada aquela que ultrapassar as expectativas pela excelência de sua capacidade inovadora.

Valores do prêmio por categoria:

1º lugar: R$ 15 mil

2º lugar: R$ 8 mil

3º lugar: R$ 5 mil

Inovei: R$ 15 mil

Ideia de Ouro: R$ 30 mil

Mais informações com o Laborando Ideias (Rua Aurora Soares Barbosa, 113 – 1º andar), pelos telefones (11) 94287-0443/ 2182-1391, ou rede social: @laboraoz.