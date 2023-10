Osasco realiza Audiência Pública da LOA segunda-feira, 9/10

Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Osasco, por meio do Departamento de Governo Aberto, realiza dia 9/10, às 18h, na sala Luiz Roberto Claudino da Silva (anexa ao Paço Municipal) audiência pública da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024.

A audiência visa discutir o conteúdo da LOA para o exercício 2024, responder perguntas e acolher as contribuições da população para o novo ciclo orçamentário que se inicia no próximo ano em cada um dos 19 eixos estratégicos do planejamento municipal de Osasco.

Serviço

Audiência Pública da Lei Orçamentária Anual (LOA 2024)

Dia: segunda-feira, 9/10

Horário: 18h

Local: Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (anexa ao Paço Municipal)

Endereço: Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300 – Vila Campesina