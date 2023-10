Consulta Pública do Plano de Dados Abertos de Osasco encerra dia 12/10

Divulgação

A Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Osasco (Setide), em parceria com a Controladoria Geral de Osasco e a Secretaria de Planejamento e Gestão, mantém a Consulta Pública de construção do primeiro Plano de Dados Abertos do Município aberta até dia 12/10. Os interessados podem participar acessando a Plataforma Participa Osasco, por meio do link:

O Plano de Dados Aberto tem como objetivo promover a transparência e o acesso às informações governamentais, fortalecendo a participação cidadã e impulsionando a inovação na gestão pública. Neste contexto, a contribuição da população é fundamental para ajudar a definir as bases de dados que serão priorizadas para serem disponibilizadas como dados abertos e garantir que atendam às reais necessidades da comunidade.

Serviço

Consulta Pública do Plano de Dados Abertos de Osasco

Aberta até 12/10

Local de participação: Plataforma Participa Osasco:

Link: