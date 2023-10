Osasco realiza IV Conferência Municipal da Juventude

Júlia Santiago Oliveiro

Arquivo SEIJ/PMO

Aconteceu no sábado, 30 de setembro, a IV Conferência Municipal da Juventude de Osasco, sediada no Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (CEFOR), e que contou com as presenças de representes políticos, entidades estudantis e a juventude da cidade.

Com o tema “Reconstruir no presente, construir o futuro: desenvolvimento, direitos, participação e bem viver”, o evento realizado pela Secretaria Executiva da Infância e Juventude de Osasco (SEIJ) ocorreu por meio de dinâmicas de grupos onde foram elaboradas propostas baseadas em doze eixos temáticos definidos pelo governo federal.

O objetivo da conferência foi atualizar a agenda da juventude para o desenvolvimento do município, reconhecendo as múltiplas formas de vivenciar a juventude, bem como fortalecer o combate a todas as formas de preconceito.

No decorrer da conferência, as propostas construídas em grupo foram apresentadas e votadas em coletivo, e ao final do evento aconteceu, de forma online, a eleição de delegados que representarão Osasco na etapa estadual da conferência, e dos conselheiros do Conselho Municipal da Juventude Osasco.

Os eleitos tinham que, obrigatoriamente, ter entre 15 e 29 anos e residir no município de Osasco. São eles:

DELEGADOS DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE:

Júlia Santiago

Victória Matos

Felipe Bonifácio

Felipe Carvalho

Isabela Claudino

Vitória Silvestre

CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE JUVENTUDE:

Caroline Amabele

Vitória Silvestre

Felipe Carvalho

Natália Cecília de Souza Bertoldo

Júlia Santiago

Ingrid Siqueira Antonini

Layna Vitória

Fernando Mazzeto

Felipe Bonifácio

Bruna do Nascimento

Vinicius Medeiros

Camila Juma Milan Pinaço

Victória Matos

Beatriz Farias dos Santos

Lau Alencar

Lana Fortes

Raisa Alves

Maikaella Santos do Nascimento

William Fogo

Paulo Ricardo Marques Santana

“Construir o diálogo com a juventude é primordial para a construção de políticas públicas efetivas e assertivas. Na nossa cidade, a juventude tem vez e voz. Agora, por um conselho amplo e representativo com os diversos movimentos que dialogam com a juventude”, destacou a secretária Executiva da Infância e Juventude de Osasco, Vitória Silvestre.