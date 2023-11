Emoção marca cerimônia do 1º Prêmio Amanda França

Marco Borba

Eduardo Soares

A Secretaria Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de Osasco realizou quarta-feira, 22/11, no Teatro Municipal Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas, 1.533), a entrega do 1º Prêmio Amanda França, que homenageia pessoas da sociedade civil e do Poder Público com atuação voltada à promoção da igualdade racial na cidade. O evento integra a programação da 19ª edição do Novembro Negro.

O prefeito Rogério Lins participou do evento juntamente com a secretária executiva em exercício da Pasta, Deise Ventura, Paulinho Samba de Rua (Cultura), Vera Lopes, presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), e familiares de Amanda, entre os quais a mãe Maria de Lourdes, e a irmã Sulamita França.

Os homenageados receberam placa em agradecimento às ações de combate ao racismo e promoção da igualdade racial. Durante o evento houve apresentações de grupos de capoeira e danças com ritmos afro.

“Se hoje Osasco tem uma Secretaria Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial é fruto do trabalho dela. A Amanda deixou um legado e ficará eternizada na história da nossa cidade”, disse o prefeito.

Emocionada, Sulamita França agradeceu as homenagens. “É um momento de muita emoção porque ela deixou um legado forte, pois sempre foi muito atuante desde a universidade. Foi um exemplo de mulher atuante para todas nós”, disse.

Falecida recentemente, Amanda França era formada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina (PR) com mestrado em Ciências Ambientais pela Universidade de São Paulo (USP). Ela foi a primeira mulher a comandar a Secretaria Executiva de Promoção da Igualdade Racial.