Osasco realiza Parada Cultural PcD com apresentação do Circo de los pies

A Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SEPcD) da Prefeitura de Osasco, em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo (CultSP) e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), traz para a cidade uma apresentação com o Circo de los pies, de produção da La Luna Cia de Teatro. A atividade, denominada “Parada Cultural PcD de Osasco” integra as ações da Virada Inclusiva de São Paulo, promovida pela SEDPcD e acontecerá no dia 5/12, das 13h às 16h, na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (Sala Osasco), anexa ao Paço Municipal.

O evento também contará com apresentações da Banda CLAP (formada por pessoas com deficiência visual) que traz repertório Pop Rock. Também integram a parceria a Fábrica de Cultura, Poiesis Gestão Cultural e a Secretaria da Cultura de Osasco.

Esse é o primeiro ano que Osasco participa da Virada Inclusiva do Estado de São Paulo, cujo tema “Vozes Unidas, Direitos Iguais!” reunirá diversos municípios do estado e mais de 300 atividades culturais, esportivas e de lazer.

Sobre a Virada Inclusiva

É um programa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência que visa incentivar a participação de pessoas com e sem deficiência, juntas, em ações inclusivas com uma ampla rede de parceiros e colaboradores voluntários dos mais diversos setores, que realizam inúmeras atividades culturais, esportivas e de lazer, criando uma extensa grade de programação acessível.

Desde 2010, a ação oferece uma programação diversa e reúne sociedade civil, associações ligadas às pessoas com deficiência e poder público, buscando uma sociedade inclusiva para todos.

Para mais informações sobre o evento em Osasco, contate a Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência nos telefones: (11) 3652-9327 ou 97396-2053 (atendimento online)

Serviço

Parada Cultural PcD de Osasco/Virada Inclusiva/SP

Apresentações com Circo de los pies e Banda CLAP

Data: 05/12/2023 (terça-feira)

Horário: das 13h às 16h

Local: Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (Sala Osasco), anexa ao Paço Municipal

Endereço: Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300 – Campesina

Gratuito