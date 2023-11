Grupo 19 da Copinha 2024 joga em Osasco

Giane Vieira

Divulgação

Osasco será novamente uma das cidades sedes da 54ª edição da Copa São Paulo de Juniores, a tradicional Copinha. Entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2024, a cidade recebe o grupo 19 em rodada dupla. Além do time da casa, Osasco Audax, o grupo contará com outras três equipes: Flamengo (RJ), São Bento (Sorocaba) e São José (RS). A Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco dará todo o suporte necessário para as equipes visitantes.

O campeonato contará com 128 equipes de futebol divididas em 32 chaves com quatro times cada. Elas se enfrentam em turno único na primeira fase. Os dois melhores de cada grupo avançam para a fase mata-mata até a final.

Em 2022, Osasco Audax esbarrou no confronto com o Vasco. No tempo normal as equipes empataram em 1 a 1, mas o time carioca venceu por 4 a 3 nos pênaltis e se classificou para as oitavas de final.

No ano passado as equipes se enfrentaram novamente na última rodada da fase de grupos e os cariocas venceram por 1 a 0.

Neste ano, o atual técnico da equipe osasquense é Marcondes Paiva. Ele iniciou sua trajetória em 2007 no Grêmio Recreativo Barueri e deixou o clube em 2021. Em 2022 comandou o Oeste e deixou o time entre os oito primeiros na copinha.

Segundo Marcondes, o Audax iniciou o período de treinamento em abril, já participou do Campeonato Paulista e deu continuidade na disputa do Torneio Preparatório para a Copa São Paulo. E, para essa Copinha, Osasco contará com dois jogadores da cidade.

“Temos total condições de competir. O Flamengo é uma equipe de camisa, inclusive as categorias de base sempre chegam fortes na Copa São Paulo. Eles são os favoritos, porém com dedicação e muito trabalho temos totais condições. Em 2022, quando eu estava no Oeste nosso time passou pelo Flamengo e chegou entre os oito primeiros”, comentou Marcondes.

Ingressos

Os interessados em acompanhar os jogos deverão acessar as redes sociais da Serel (@sereloficial) ou do Osasco Audax (@osascoaudax).