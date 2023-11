Jovens Aprovados nos Cursos do Instituto Criar de TV e Cinema farão entrevistas

Olga Liotta

O Departamento de Qualificação Profissional, da Secretaria de Emprego Trabalho e Renda (Setre) da Prefeitura de Osasco, divulgou na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO), na edição 2542, publicada no dia 21/11, páginas 27 a 30, a classificação geral dos jovens para a próxima etapa do Processo Seletivo referente ao Edital de Seleção nº 002/2023 do Programa Bolsa Trabalho.

Os jovens aprovados devem ficar atentos e aguardar a convocação que será feita por telefone/WhatsApp e/ou e-mail informando sobre a data, horário e o link para a entrevista com o Instituto Criar de TV e Cinema que, conforme descrito no edital, item 6.3, serão realizadas entre os dias 29/11 até dia 05/12.

O período de entrevistas também vale para os jovens que recorreram do resultado e tiveram seu recurso deferido, conforme consta em edição 2546 do IOMO, publicada no dia 27 de novembro (páginas 49 e 50).

Para consultar o IOMO basta acessar o site oficial da Prefeitura de Osasco: https://osasco.sp.gov.br/imprensa-oficial/

Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Qualificação Profissional no telefone (11) 3653-1133 – ramal 1152.