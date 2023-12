Proerd forma 2.343 alunos da rede municipal de ensino de Osasco

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Caio Henrique/Fernanda Cazarini

Na quinta-feira, 03/11, 2.343 alunos de 15 escolas da rede municipal de ensino de Osasco participaram da formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). O programa é realizado por meio de uma parceria entre a Polícia Militar (Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos) e a Prefeitura de Osasco (Secretaria de Educação). Acompanharam o prefeito de Osasco, Rogério Lins, na cerimônia que aconteceu na Arena Vip, a vice-prefeita Ana Maria Rossi, o deputado estadual Rogério Santos, o secretário municipal Cláudio Piteri (Educação), o tenente-coronel Keida, comandante do 14º BPM, entre outras autoridades.

A formatura contou com a apresentação da Banda Regimental de Música do CPA/M-8, sob a regência do 1º sargento Belline Carneiro e dos PMs da Alegria do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Também participaram do evento, os policiais instrutores do Proerd nas escolas, cabo Adriana, cabo Greice Kelly, cabo Braga, cabo Bonetti, cabo Davi e cabo Moscarelli.

Os 2.343 formandos do Proerd são alunos das escolas João Campestrini, Luciano Felício Biondo, Professora Marina Von Puttkammer, Etiene Sales Campelo, General Antônio de Sampaio, José Martiniano de Alencar, João Guimarães Rosa, Monsenhor Elídio Mantovani, Pastor Josias Baptista, Messias Gonçalves da Silva, Quintino Bocaiuva, Professora Zuleika Gonçalves Mendes, Dr. Francisco Manuel Lumbrales Carneiro, Escultor Victor Brecheret e Frei Gaspar da Madre de Deus.

Em sua fala, o prefeito destacou a importância do Proerd nas escolas e das orientações passadas pelos pais e responsáveis para crianças e adolescentes em suas casas. “Aqui cuidamos do principal patrimônio das famílias, que são os filhos, por isso gostaria de agradecer a cada família, sabemos que se a gente não conseguir uma boa estrutura em nossos lares, as coisas ficam mais difíceis de darem certo”.

“Estou emocionado, o Proerd tem muito significado, a partir de agora todas as nossas crianças conseguirão dizer não quando alguém oferecer drogas, álcool, cigarro ou qualquer tipo de violência. Essa é a nossa missão, fazer com que a educação seja um modelo que gere muitas oportunidades”, concluiu o prefeito.

Criado em 1993, o Proerd tem como objetivo preparar crianças e adolescentes para fazerem escolhas seguras e responsáveis na auto-condução de suas vidas, a partir de um modelo de tomada de decisão. O aluno participa das aulas, semanalmente, com ensinamentos de prevenção e segurança para séries iniciais. Os policiais instrutores abordam temas como cidadania, prevenção ao abuso de drogas e técnicas eficazes de resistência à violência.

Também prestigiaram o evento os secretários municipais Lau Alencar (Transporte e Mobilidade Urbana), o Coronel José Virgolino de Oliveira (Segurança e Controle Urbano), Fábio Grossi (Chefe de Gabinete), José Carlos, presidente da Fito, além do vereador Josias da Juco.